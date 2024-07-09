Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вечером 9 июля ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце и на МКАД в районе Липецкой улицы. На движение могут повлиять ремонтные работы на дороге, низкие скорости и мелкие ДТП.

Из-за жары автомобили по возможности следует оставлять в тени, а также хорошо проветривать перед поездкой. Также водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения.

В связи с жарой москвичей попросили избегать длительного нахождения на улице и позаботиться о домашних животных. Городские службы непрерывно ведут мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

