Москвичей предупредили о ситуативных ограничениях при входе на ряд станций метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рекомендовали быть внимательными при входе на ряд станций столичного метро из-за возможных ситуативных ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Скоро завершатся праздничные мероприятия. Из-за большого потока пассажиров возможны ситуативные ограничения на станциях мосметро рядом с местами запуска салюта и концертными площадками", – говорится в сообщении ведомства.

В подобных условиях пассажирам рекомендовали следовать правилам пользования метро и соблюдать требования сотрудников полиции. Это позволит не допустить большого скопления людей на станциях.

Ранее поезда ранее временно не ходили на Арбатско-Покровской линии метро от "Курской" до "Партизанской" из-за оказавшегося на путях человека. В обратную сторону составы следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение поездов введено в график.

