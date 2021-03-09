Движение ретропоезда "Яхрома" до горнолыжных курортов Подмосковья продлено до 19 марта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Курсирование ретропоезда "Яхрома" продлено до 19 марта 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

"Продление связано с продолжением туристического сезона на горнолыжных склонах Подмосковья в связи с благоприятными погодными условиями", – говорится в сообщении.

Также по четвергам сохраняется действие скидки в размере 30% с учетом трансфера на автобусе.

Кроме понедельника поезд ежедневно курсирует от Савеловского вокзала до станции Яхрома. Оттуда ретроавтобусы марки "Икарус" доставляют пассажиров до горнолыжных курортов.

Ранее сообщалось, что туристический поезд Москва – Переславль-Залесский станет регулярным. По пути будет лишь одна остановка – на станции Берендеево.

Кроме того, туристический поезд начал курсировать из Москвы в Великий Устюг. Целью данной программы стало развитие туристических возможностей регионов.