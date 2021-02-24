Туристический поезд Москва – Москва запустят 5 марта

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В преддверии мартовских праздников планируется запуск туристического поезда по маршруту Москва – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на туристический поезд № 928/927 по маршруту Москва – Москва / Санкт-Петербург – Санкт-Петербург с остановками в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке Рускеала", – говорится в сообщении перевозчика.

В составе поезда будут одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 79 и 62 часа соответственно.

В программу путешествия входит трехразовое питание в пути следования, экскурсионная и туристическая программы.

Поезд отправится с Ленинградского вокзала в Москве 5 марта в 22:15 и прибудет обратно 9 марта в 9:30. Из Петербурга состав отправится 6 марта в 8:43 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 8 марта в 23:03.

Планируется, что в городах, где сделают остановку составы, организуют экскурсии и посещение достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что туристический поезд Москва – Переславль-Залесский станет регулярным. По пути будет лишь одна остановка – на станции Берендеево.

Кроме того, туристический поезд начал курсировать из Москвы в Великий Устюг. Целью данной программы стало развитие туристических возможностей регионов.