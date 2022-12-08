На юго-западном участке Сокольнической линии поезда следовали с увеличенными интервалами

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Поезда следовали с увеличенными интервалами на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение введено в график.

Ранее сообщалось, что специалисты подошли к финальному этапу основных работ по строительству северного вестибюля станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, готовность монолитных работ там составляет порядка 70%. Помимо этого, специалисты закончили мероприятия по бетонированию в южном вестибюле, ведущем на Дмитровское шоссе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!