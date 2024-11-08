Дептранс предупредил о раннем вечернем разъезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за раннего вечернего разъезда в столице. В телеграм-канале ведомства говорится, что он начнется около 16:00.

На личных автомобилях следует выезжать до этого времени или отложить поездки. В Дептрансе рекомендовали автомобилистам не отвлекаться на телефон за рулем.

Интенсивное движение сейчас наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы, внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и Ленинградском шоссе в сторону области.

На движение могут повлиять короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог в ЮВАО, ЗАО и ЮАО временно закрыты для проезда. Это объясняется строительством инженерных сетей.

В частности, по одной из полос на участке 3-й Институтской улицы нельзя будет проехать до 20 ноября. Кроме того, с 21 октября нынешнего года по 31 октября 2025 года перекрыт участок Берегового проезда. Движение закроют от дома 3 до дома 5, строения 1.

В течение того же времени ограничения будут действовать на участках Берегового и Новофилевского проездов, а также Проектируемого проезда № 2017. Там движение будет перекрыто на нескольких полосах. Также с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го водители не смогут припарковаться в Береговом проезде.