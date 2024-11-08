Движение поездов изменится на МЦД-2 в выходные, 9 и 10 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на МЦД-2 изменится в выходные, 9 и 10 ноября, предупреждает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Причиной станут подготовительные работы на участке железной дороги перед строительством нового путепровода над путями МЦД-2. Как пояснили в ведомстве, в будущем он соединит улицы Добролюбова и Складочную, а также улучшит транспортную связь для жителей СВАО и САО.

Кроме того, начнутся работы и на станции Царицыно, где продолжается строительство московского городского вокзала. Проведение одновременных работ позволит избежать дополнительных "окон".

По измененному движению поезда на Рижском направлении от Курской до Стрешнева будут следовать с увеличенными интервалами до 1 часа 20 минут, от Стрешнева до Нахабина – до 40 минут. Составы на станциях Красный Балтиец, Гражданская и Дмитровская в сторону Нахабина проследуют по пути "на Подольск".

При этом часть поездов со стороны Нахабина будет следовать укороченными маршрутами от/до Стрешнева и Трикотажной.

В свою очередь, на Курском направлении интервалы движения частично увеличатся до 1 часа. Часть составов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от/до Курской.

Помимо этого, утром с начала движения до 07:30 электрички в центр проследуют станции Покровское, Царицыно, Москворечье и Курьяново без остановки. Для поездок до этих станций Дептранс порекомендовал доезжать до Перервы и пересаживаться на поезд в обратном направлении.

Чтобы попасть в центр, необходимо будет доехать до станции Красный Строитель и пересесть на поезд в обратную сторону, а также воспользоваться наземным городским транспортом или метро.

В ноябре также изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги из-за ремонтно-путевых работ по станции Подсолнечная. Некоторые электрички на МЦД-3, следующие по маршруту Москва – Зеленоград-Крюково – Москва, будут отменены.

В свою очередь, часть составов на участке Москва – Тверь – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а другая часть проследует с отменой остановок.

