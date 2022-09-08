Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред правительства России Марат Хуснуллин предложил спланировать развитие трассы М-12 до Владивостока.

Вице-премьер также заявил о необходимости предусмотреть связку автомагистрали с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке.

"После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока", – передает РИА Недвижимость его слова.

Хуснуллин отметил, что благодаря принятому пятилетнему плану дорожной деятельности в России сейчас активно ведется строительство дорог.

"Очень вырос профессионализм наших заказчиков, проектировщиков и подрядчиков. Мы никогда за такие сроки раньше не строили", – сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что около шести месяцев уйдет на проработку маршрута продления автомагистрали М-12 до Владивостока. Трассировка может быть готова к следующему лету, уточнил он.

"При одобрении проекта, я думаю, на его реализацию может уйти пять-шесть лет, где-то к 2030 году такой проект мы могли бы реализовать", – добавил вице-премьер.

Ранее Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл автомобильное движение по трем дорогам: трассе М-5 Челябинск – Екатеринбург, участку трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Протяженность запущенного отрезка магистрали М-12 составляет 23 километра. Он соединяет Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом (А-108). В 2023 году планируется открытие участка трассы от Московского скоростного диаметра до ЦКАД, его протяженность составит 42,5 километра.