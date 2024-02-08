08 февраля, 09:33Транспорт
Снегопад не повлиял на работу аэропорта Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмен и задержек рейсов в связи с погодными условиями в аэропорту Домодедово нет. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
"В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях", – говорится в сообщении.
В аэропорту полностью подготовили к работе технический парк. Для распределения противогололедных реагентов на территории Домодедово задействовали специальные машины. Очистку площадей будут осуществлять с помощью снегоуборочных машин.
За прошедшие сутки в Москве выпало почти девять миллиметров осадков, что составило 20% месячной нормы. Всего же с начала февраля в столице выпало уже 50% месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова достиг 12 сантиметров.
Около 14 тысяч единиц техники привлекли на уборку снега в Москве
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