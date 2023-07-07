Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечерний час в пик в столице в пятницу, 7 июля, начнется в 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Если не успеете уехать за город до 16:30, стоит отложить время выезда до 19:30–20:00. В самые загруженные часы передвигаться по городу быстрее на метро", – говорится в сообщении.

В настоящее время затруднения движения наблюдаются на внутренней стороне 61-го километра МКАД (в районе пересечения с Рублевским шоссе), на внутренней стороне 28-го километра МКАД (в районе улицы Липецкой), а также на Третьем транспортном кольце (ТТК) (в районе Бережковского моста). Большая часть дорожных заторов вызвана ремонтными работами.

Помимо этого, из-за надвигающегося на Москву ливня с грозой автомобилистов призвали быть бдительными за рулем. В период плохих погодных условий растет риск ДТП.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя придут в столицу около 15:00–16:00. Скорость порывов ветра увеличится до 20 метров в секунду, что станет критичным значением. В связи с ожидающимся дождем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.



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