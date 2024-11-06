Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию на фоне снегопада с дождем в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезда компании "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию в условиях непогоды в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Погода в столице аккуратно напоминает о скором приближении зимы, а поезда "Аэроэкспресс" продолжают курсировать по расписанию даже в условиях снегопада с дождем", – говорится в сообщении.

Компания призвала соблюдать аккуратность на улице и ожидать посадку в терминалах, где можно укрыться от метели. Приобрести билет можно на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении компании, в кассах и билетных автоматах. Пассажирам также посоветовали проверять табло вылетов и планировать свою поездку заранее.

Между тем Гидрометцентр РФ предупреждал, что вечером 6 ноября снег может превратиться в дождь. Синоптики считают, что осадки ожидаются до конца дня и будут сопровождаться ветром до 13 метров в секунду.

В связи с этим ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом. Водители должны соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.

