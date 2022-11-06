Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы в ночь на воскресенье, 6 ноября, задержали и отменили более 20 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс Расписания", в Домодедово задержан один рейс.

Во Внуково задержали один рейс и два отметили. Также в Шереметьево задержали три рейса и 14 отменили.

Ранее "Аэрофлот" временно приостановил онлайн-регистрацию на рейсы из-за проведения технических работ. Ограничение распространялось на рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".



"Аэрофлот" приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

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