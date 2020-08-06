Ретропоезд "Селигер" будет курсировать с тремя пассажирскими вагонами до конца августа

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Ретропоезд "Селигер" будет ходить с тремя пассажирскими вагонами до конца августа. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
"Ретропоезд "Селигер" будет ходить с тремя пассажирскими вагонами", – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что вместимость поезда из-за дополнительных вагонов увеличится на 30 процентов. При этом вагоны будут окрашены в исторический зеленый цвет.
"Селигер" стал первым в России пригородным поездом на паровой тяге. Его запустили в 2018 году по маршруту Бологое – Осташков – Бологое.
Подробная информация о маршруте следования "Селигера" имеется на сайте retro-trains.ru. Билеты можно приобрести в приложении "РЖД пассажирам".
Ранее стало известно, что по пятницам до конца лета между Москвой и Петербургом будут запущены дополнительные "Сапсаны". В пути следования станет проводиться постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад.
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