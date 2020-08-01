Движение поездов на участке МЦД Курская – Дмитровская изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 3 августа произойдут изменения на Московских центральных диаметрах между станциями Курская и Дмитровская. Об этом сообщается на официальной странице МЦД в Twitter.

"С 3 августа и до конца месяца с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская. На оставшихся участках в это время поезда будут следовать с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения связаны с продолжающимися работами по развитию центрального участка Каланчевская – Курская. Там возводят дополнительные пути, реконструируют путепровод и станцию Каланчевская.

Ранее стало известно, что на Московских центральных диаметрах планируют открыть 14 новых станций. По словам Сергея Собянина, в ближайшее время откроется станция в Подольске на МЦД-1, которая фактически станет крупным вокзалом.

До конца 2020 года для диаметров поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". ЦППК получит 120 вагонов "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 "Иволга 2.0" для МЦД-1.

Движение по первым двум диаметрам открыли в ноябре 2019 года. К 2025-му должно появиться пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.

