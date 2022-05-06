Автобусные маршруты изменятся 6 мая в Солнцеве и Московском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу из-за праздничных мероприятий по случаю грядущего Дня Победы временно изменятся маршруты автобусов в Московском и районе Солнцево. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Так, до 11:00 автобусы № 695, 793 и 862 будут ходить по производственной улице вместо улицы Богданова. Маршруты № 752, 32 и 689 перенесут в это время на улицы Главмосстроя и 50-летия Октября. А автобусы № 689, 707 и 729 пройдут по улицам Щорса и Авиаторов.

Временно не будут работать некоторые остановки. В их числе "Солнцево", "Управа района Солнцево", "Музыкальная школа", "Выставочный зал", а также остановка у одноименного метро.

В Московском изменения будут действовать 20 минут, с 10:40 до 11:00. Они затронут маршруты № 189, 333, 446, 863, 866, 870, 876, 878, а также № 879, 879к, 881 и 890. В это время работать не будут три остановки: "Московский", "1-й микрорайон Московского" и "Школа профсоюзов".

С 11:00 транспорт начнет работать в прежнем режиме, однако возможны задержки.

Ранее стало известно, что семь станций метро в центре Москвы будут закрыты 9 мая. Это связано с проведением акции "Бессмертный полк". Во время нее пассажирам будут недоступны станции "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная".

