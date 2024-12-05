Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы А на вывеске "Саратов"

Фото: телеграм-канал "Саратов | Без цензуры"

Первую букву А на вывеске "Саратов" на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта Гагарин сняли для проведения ремонтных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Специалисты демонтировали часть конструкции вывески из-за технической неисправности. Уточняется, что работы нужно было провести в условиях специализированной мастерской.

В аэропорту добавили, что временную конструкцию уже восстановили, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта. Сейчас на месте объемной первой буквы А стоит плоская.

В соцсетях появились фото здания аэровокзала саратовского аэропорта, где в надписи "Саратов" отсутствует одна буква.

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