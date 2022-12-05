Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД из-за схода вагона на Новоиерусалимской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД в сторону Москвы и Московской области из-за схода вагона на станции Новоиерусалимская. Об этом сообщается на сайте магистрали.

"Сегодня в 16:22 на станции Новоиерусалимская Рижского направления МЖД при маневровых работах произошел сход одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона", – говорится в сообщении.

По данным МЖД, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Подчеркивается, что специалисты МЖД прикладывают усилия для ликвидации последствий происшествия и стабилизации графика движения поездов.

Ранее пассажиров Белорусского и Савеловского направлений МЖД предупредили об изменениях в графике движения поездов. Ограничения будут действовать до 25 декабря. Одной из причин изменений стало продолжение строительства эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта.



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