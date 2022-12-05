Интервалы движения поездов были увеличены на серой линии столичного метро

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Москвичей предупредили о временном увеличении интервалов движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что это связано с проверкой инфраструктуры. В настоящее время поезда ходят по графику.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии столичного метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрылся до 7 декабря в связи с организацией строительных мероприятий.

Работники займутся строительством второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет в том числе под данным участком.

Дептранс напомнил о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро с 3 по 7 декабря

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