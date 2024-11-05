Отдельный класс воздушного пространства могут выделить для беспилотников

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Для полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в скором времени могут выделить отдельный класс воздушного пространства. Предложение уже направлено в Минтранс, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Предполагается, что класс будет находиться на высоте 300–500 метров.

Инициатива Росавиации уже получила поддержку представительной комиссии по транспорту, вице-премьера Виталия Савельева.

Между тем стало известно, что столичный производитель "Аэромакс" вместе с фирмой "Принтпарт" начнет крупносерийный выпуск поршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных летательных воздушных судов.

В будущем фирмы планируют наладить производство до 5 тысяч двигателей в год, что позволит полностью удовлетворить спрос российских компаний на подобные двигатели. В итоге новые моторы заместят зарубежные аналоги. Их планируется применять в БПЛА со взлетной массой от 15 до 50 килограммов, а также в наземных комплексах.