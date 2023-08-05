Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

Фото: vk.com/chpsochi

Самолет Airbus A330-300, следовавший до Новосибирска, столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло с бортом авиакомпании "Северный ветер". Он столкнулся с трапом, когда готовился к высадке пассажиров. Авиакомпания предоставила пассажирам следующего рейса резервный борт, и пассажиры вылетели по маршруту утренним рейсом. На момент ожидания пассажиров разместили в гостинице.

Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Иркутска. В связи с произошедшим экипажем было принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Никто из 124 находящихся на борту пассажиров не пострадал.

