Движение поездов на участке Павелецкого направления МЖД восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезда на участке Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) Белые столбы – Барыбино вновь движутся в штатном режиме в обе стороны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Там уточнили, что движение было восстановлено в 22:30. Причиной временной приостановки движения вечером 5 июля послужило падение деревьев на перегоне Павелецкого направления МЖД на фоне непогоды.

Вечером этого же дня было временно приостановлено движение поездов МЦД-3 по направлению в сторону Раменского, а также дальних электричек Казанского направления.

Это произошло после срыва ветром элементов навеса на станции Электрозаводская Казанского направления, что, в свою очередь, привело к повреждению контактного провода. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент восстановительные работы на станции Электрозаводская были завершены. Движение удалось восстановить по всем путям.