Движение поездов было временно остановлено на МЦД-3

Движение поездов МЦД-3 по направлению в сторону Раменского, а также дальних электричек Казанского направления было приостановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале

Причиной для этого послужил срыв ветром элементов навеса на станции Электрозаводская Казанского направления. Это привело к повреждению контактного провода. В МЖД уточнили, что инцидент произошел 5 июля в 19:06.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. В компании добавили, что к настоящему моменту восстановительные работы на станции Электрозаводская были завершены. Движение удалось восстановить по всем путям. Однако с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Представители железной дороги не исключили задержек в обратном направлении.

МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и заявила, что принимает все необходимые меры для сокращения опоздания поездов.

Новая волна непогоды с дождями, грозами и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду накроет Москву в ближайшие часы.

За прошедший час в некоторых районах города выпало до 20% месячной нормы осадков. Наиболее серьезные дожди были зафиксированы на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе. На этом фоне порывы ветра достигли 20 метров в секунду.