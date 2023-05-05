19:02Транспорт
"Аэрофлот" не подтвердил информацию о сближении БПЛА с самолетом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Компания "Аэрофлот" не подтвердила информацию о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу, 5 мая, ряд телеграм-каналов распространил информацию от пассажира, что неопознанный БПЛА совершил попытку удара по Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Самара – Москва при посадке в Шереметьево. Однако беспилотник, не долетая до цели, сменил курс и улетел в сторону лесополосы.
"Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения", – заявили в пресс-службе авиагавани.
В "Аэрофлоте" сообщили, что появление БПЛА рядом с самолетом может быть оптическим обманом. И, возможно, пассажиру эта ситуация померещилась.
В ночь на 3 мая Украина совершила попытку нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.
В Кремле расценили атаку как покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.
Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль
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