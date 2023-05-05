"Аэрофлот" не подтвердил информацию о сближении БПЛА с самолетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Компания "Аэрофлот" не подтвердила информацию о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 5 мая, ряд телеграм-каналов распространил информацию от пассажира, что неопознанный БПЛА совершил попытку удара по Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Самара – Москва при посадке в Шереметьево. Однако беспилотник, не долетая до цели, сменил курс и улетел в сторону лесополосы.



"Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения", – заявили в пресс-службе авиагавани.

В "Аэрофлоте" сообщили, что появление БПЛА рядом с самолетом может быть оптическим обманом. И, возможно, пассажиру эта ситуация померещилась.

В ночь на 3 мая Украина совершила попытку нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле расценили атаку как покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.



Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль