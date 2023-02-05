Движение паромов через Керченский пролив приостановили

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ГУ МЧС по Крыму объявило о приостановке движения паромов по Керченскому проливу из-за непогоды. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – отмечается в публикации.

Ранее осложнения в движении паромов по Керченскому проливу наблюдались 16 декабря. Тогда сообщение тоже пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщал глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

Однако в этот же день движение паромов было возобновлено. Переправа стала работать в штатном режиме.

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