Движение поездов восстановлено на участке Москва – Лосиноостровская МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов по пятому пути на участке Москва – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД восстановлено после провисания фасадной плиты автомобильного путепровода, передала пресс-служба магистрали в своем телеграм-канале.

Сейчас составы курсируют по всем путям, поезда прибывают и отправляются по графику.

В свою очередь, Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку из-за ограничения движения между станциями Москва и Лосиноостровская. Для установления всех обстоятельств и обеспечения безопасности на место выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков. По результатам проверки и при наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

О временной приостановке движения поездов на Ярославском направлении МЖД стало известно 4 июля. На место происшествия вызвали городские коммунальные службы. На время проведения восстановительных работ поезда дальнего следования и экспрессы следовали по соседним путям.