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Москва 24

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Транспорт

18:57

Власти Москвы пока не планируют поднимать цены на парковку

транспорт город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные власти пока не рассматривают возможность повышения цен на парковку. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас нет. Мы не так давно изменили тарифы, где-то снизили, где-то повысили. Пока того, что сделали, мы видим, хватаем", – сказал он на стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на ПМЭФ, который провел RT.

Также Ликсутов подчеркнул, что власти Москвы готовы выделить из платных парковках места для местных жителей, имеющих резидентные разрешения.

Как сообщалось, в начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.

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