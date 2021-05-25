Москвичи могут арендовать у города более 800 машино-мест рядом с домом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Арендовать машино-места в паркинге рядом с домом смогут собственники квартир и наниматели жилья по социальному найму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сегодня москвичам доступно для аренды 831 место в девяти районах города: Крылатском, Очаково-Матвеевском, Ломоносовском, Тропарево-Никулине, Филевском Парке, Чертанове Северном, Нижегородском, Южном Медведкове и Куркине.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объекты расположены в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах. По итогам прошлого года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов.
Цена аренды фиксированная, она зависит от площади и расположения. К примеру, в пределах Бульварного кольца годовая стоимость одного квадратного метра составляет 8,7 тысячи рублей, а в промежутке между Бульварным и Садовым – 7,2 тысячи рублей, между ТТК и МКАД – 3,2 тысячи рублей.
Для льготных категорий граждан действует единый тариф. В частности, пенсионерам, ветеранам, инвалидам и родителям детей-инвалидов "квадрат" за год обойдется в 360 рублей.
Арендовать у города машино-места в столице можно с осени 2017 года. В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы.
Чтобы взять в аренду машино-место, надо подать соответствующее заявление в департамент городского имущества через службу одного окна в 1-м Красногвардейском проезде, доме 21, строении 1. Также можно отправить письмо по почте или онлайн через электронную приемную.
Заключает договор тот, кто обратился раньше других желающих. Передавать машино-места третьим лицам запрещено.
В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.
В центре Москвы стало проще оставить машину после изменения тарифов на парковку
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