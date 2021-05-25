Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:03

Москвичи могут арендовать у города более 800 машино-мест рядом с домом

город парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арендовать машино-места в паркинге рядом с домом смогут собственники квартир и наниматели жилья по социальному найму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня москвичам доступно для аренды 831 место в девяти районах города: Крылатском, Очаково-Матвеевском, Ломоносовском, Тропарево-Никулине, Филевском Парке, Чертанове Северном, Нижегородском, Южном Медведкове и Куркине.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объекты расположены в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах. По итогам прошлого года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов.

Цена аренды фиксированная, она зависит от площади и расположения. К примеру, в пределах Бульварного кольца годовая стоимость одного квадратного метра составляет 8,7 тысячи рублей, а в промежутке между Бульварным и Садовым – 7,2 тысячи рублей, между ТТК и МКАД – 3,2 тысячи рублей.

Для льготных категорий граждан действует единый тариф. В частности, пенсионерам, ветеранам, инвалидам и родителям детей-инвалидов "квадрат" за год обойдется в 360 рублей.

Арендовать у города машино-места в столице можно с осени 2017 года. В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы.

Чтобы взять в аренду машино-место, надо подать соответствующее заявление в департамент городского имущества через службу одного окна в 1-м Красногвардейском проезде, доме 21, строении 1. Также можно отправить письмо по почте или онлайн через электронную приемную.

Заключает договор тот, кто обратился раньше других желающих. Передавать машино-места третьим лицам запрещено.

В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.

В центре Москвы стало проще оставить машину после изменения тарифов на парковку

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать