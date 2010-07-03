В ГД предложили штрафовать агрегаторы такси за ДТП с участием их водителей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме предложили ввести штрафы для агрегаторов такси за ДТП, которые совершили их штатные водители. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Виталий Пашин.

По мнению парламентария, агрегаторы такси должны нести ответственность за правонарушения своих водителей. "Водитель совершил правонарушение, получил наказание, но агрегатор же получает из 100% определенный процент, причем именно агрегатор непосредственно влияет на ценообразование, а не таксист", – пояснил Пашин Агентству "Москва". Он считает необходимым на законодательном уровне ввести ответственность в виде штрафов для агрегаторов. "Когда будет ответственность, они будут задумываться о последствиях", – считает депутат.

Он также предложил разработать единые условия найма водителей. "Нужно некий регламент для агрегатора в законе прописать, чтобы при приеме водителей на работу были определенные критерии, а не как сейчас происходит: права, более трех лет водительского стажа – и все", – отметил Пашин. "Что он делает эти три года? Может, он права получил и эти три года работал курьером", – задался вопросом депутат, комментируя нынешние условия найма. "Какая безопасность, о чем тут можно говорить? Вы сами видите, какое количество ДТП у нас совершается именно с участием такси", – подытожил парламентарий.

В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. Согласно документу, у каждого таксиста появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу. После этого у них не будет возможности перебегать от одного перевозчика к другому. Кроме того, оператор с помощью ГЛОНАСС будет отправлять в единую систему месячный режим труда и отдыха водителей. После выработки нормы часов таксисты не смогут сесть за руль.