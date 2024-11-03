Остановка "Метро Библиотека имени Ленина" на Моховой улице не будет работать 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Остановка "Метро Библиотека имени Ленина" на Моховой улице не будет работать в сторону станции метро "Лубянка" в понедельник, 4 ноября. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

В праздничный день ограничения начнут действовать с 08:00 и до окончания мероприятия.

Гостей и жителей столицы просят пользоваться остановкой на улице Воздвиженка, через которую проходят маршруты м2, м7 и н2, а также остановками "Метро Охотный Ряд" (для маршрута м1) и "Манежная площадь" (для маршрутов м6, м9, е10 и н11).

Ранее стало известно об ограничении движения транспорта на Тверском бульваре и в Сытинском переулке с 5 ноября по 5 февраля. При этом на участке Сытинского переулка в районе дома 27, строения 6, по Тверскому бульвару планируется организовать одностороннее движение. Кроме того, водители не смогут оставить там свои машины.

