Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили после высадки пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов ввели в график после высадки пассажиров одного из составов на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба метро Москвы.

Ранее на станции метро "Тульская" высаживали пассажиров из поезда, следовавшего в сторону станции "Нагатинская". Состав убрали с линии для проверки, а движение поездов ввели в график.

На время высадки пассажиров ряду следующих поездов пришлось снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метро смогут почувствовать запахи сакуры, пионов, свежесть орегано и лайма в рамках проекта по ароматизации воздуха. Его удалось полностью реализовать в поездах на Филевской линии. Аромату дали название "Метро Москвы".



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