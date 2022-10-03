Страховщики сравнили безопасность электросамокатов и велосипедов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электросамокаты оказались более безопасным транспортом, чем велосипеды. К такому выводу пришли специалисты "Росгосстраха". Соответствующее исследование есть в распоряжении Москвы 24.

Страховщики проанализировали, кто чаще обращался за выплатами по ОСАГО после ДТП – владельцы электросамокатов или велосипедов. В исследование вошли аварии, произошедшие за период с июня по август.





пресс-служба "Росгосстраха" Несмотря на существующее мнение об опасности электросамокатов, которые летят как угорелые, автомобилисты сбивали преимущественно велосипеды.

Согласно статистике компании, больше половины клиентов (57,5%) из получивших страховые выплаты по ОСАГО оказались велосипедистами. На долю электросамокатчиков, которым предоставили компенсацию, пришлось 10%. В среднем владельцы поврежденных велосипедов получили в качестве выплаты 32 540 рублей, а электросамокатчики – 18 259 рублей.

"За один из велосипедов выплатили 197 тысяч рублей. Потому что это был велосипед для велогонок стоимостью свыше 850 тысяч рублей, по цене как подержанная иномарка", – подчеркнули в страховой компании.

Специалисты страховой компании ВСК также пришли к выводу, что по сравнению с велосипедами самокаты безопаснее. Причем речь не только про электрические устройства, но и мускульные. Эксперты проанализировали для Москвы 24 страховые случаи, связанные с падением с самокатов и велосипедов, за период с марта по август.





пресс-служба ВСК Велосипедисты в два раза чаще обращаются за выплатами по полисам страхования от несчастных случаев и болезней по сравнению с самокатчиками – 67 и 33% соответственно.

Средняя выплата пострадавшему из-за падения с велосипеда составила более 25 тысяч рублей, с самоката – 13 тысяч рублей.

По данным исследования, наиболее аварийными регионами для велосипедистов оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Курганская область – по 14% страховых случаев. В связи с падениями самокатов самое большое число обращений в страховую поступило от жителей Пермского края, Томской и Курганской областей – по 16%.

В свою очередь, аналитики "Зетта Страхования" привели статистику по страховым выплатам только для владельцев самокатов.





пресс-служба "Зетта Страхования" За неполный 2022 год мы зафиксировали менее ста инцидентов с участием водителей самокатов. Самыми распространенными повреждениями в текущем году стали травмы рук и ног – 53%, травмы головы составили 10%, 34% случаев пришлись на другие травмы.

С января по сентябрь компания выплатила 1,1 миллиона рублей участникам ДТП с самокатами. Максимальная сумма по риску ущерба имуществу третьих лиц составила 92 800 рублей. В компании подчеркнули, что 38% всех обращений пришлось на Москву и Московскую область, на втором месте оказался Санкт-Петербург – 10%, тройку замкнул Саратов – 5%.

Ранее член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев дал совет, как себя вести после столкновения с самокатчиком. По его словам, пешеход имеет право потребовать через суд компенсацию за нанесенный здоровью вред.



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