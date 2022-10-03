Страховщики сравнили безопасность электросамокатов и велосипедов

13:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Электросамокаты оказались более безопасным транспортом, чем велосипеды. К такому выводу пришли специалисты "Росгосстраха". Соответствующее исследование есть в распоряжении Москвы 24.
Страховщики проанализировали, кто чаще обращался за выплатами по ОСАГО после ДТП – владельцы электросамокатов или велосипедов. В исследование вошли аварии, произошедшие за период с июня по август.
Согласно статистике компании, больше половины клиентов (57,5%) из получивших страховые выплаты по ОСАГО оказались велосипедистами. На долю электросамокатчиков, которым предоставили компенсацию, пришлось 10%. В среднем владельцы поврежденных велосипедов получили в качестве выплаты 32 540 рублей, а электросамокатчики – 18 259 рублей.
"За один из велосипедов выплатили 197 тысяч рублей. Потому что это был велосипед для велогонок стоимостью свыше 850 тысяч рублей, по цене как подержанная иномарка", – подчеркнули в страховой компании.
Специалисты страховой компании ВСК также пришли к выводу, что по сравнению с велосипедами самокаты безопаснее. Причем речь не только про электрические устройства, но и мускульные. Эксперты проанализировали для Москвы 24 страховые случаи, связанные с падением с самокатов и велосипедов, за период с марта по август.
Средняя выплата пострадавшему из-за падения с велосипеда составила более 25 тысяч рублей, с самоката – 13 тысяч рублей.
По данным исследования, наиболее аварийными регионами для велосипедистов оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Курганская область – по 14% страховых случаев. В связи с падениями самокатов самое большое число обращений в страховую поступило от жителей Пермского края, Томской и Курганской областей – по 16%.
В свою очередь, аналитики "Зетта Страхования" привели статистику по страховым выплатам только для владельцев самокатов.
С января по сентябрь компания выплатила 1,1 миллиона рублей участникам ДТП с самокатами. Максимальная сумма по риску ущерба имуществу третьих лиц составила 92 800 рублей. В компании подчеркнули, что 38% всех обращений пришлось на Москву и Московскую область, на втором месте оказался Санкт-Петербург – 10%, тройку замкнул Саратов – 5%.
Ранее член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев дал совет, как себя вести после столкновения с самокатчиком. По его словам, пешеход имеет право потребовать через суд компенсацию за нанесенный здоровью вред.
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