Специальные тарифы действуют в День велосипеда в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В честь Всемирного дня велосипеда, который празднуется 3 июня, в Москве будут действовать специальные условия для проката велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, тариф для станционных велосипедов составит 90 рублей за первые 60 минут, а далее по 4 рубля в минуту. При этом стоимость для электровелосипедов достигнет уже 180 рублей за первые 60 минут, а далее – 4 рубля в минуту.

1 июня московскому сервису "Велобайк" исполнилось 11 лет. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что при запуске было всего 550 велосипедов, а сейчас их насчитывается больше 11 тысяч. По его словам, в настоящее время сервисом пользуются около 1,8 миллиона человек. Он также рассказал, что в России планируют запустить производство своего велосипеда.

