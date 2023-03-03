Балалайку, плюшевого медведя и карнавальный костюм забыли пассажиры в поездах ЦППК зимой

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Балалайку, плюшевого медведя и карнавальный костюм оставили пассажиры в поездах ЦППК минувшей зимой. О необычных находках железнодорожная компания рассказала в своем телеграм-канале.

"С декабря по февраль в поездах компании пассажиры забыли более 260 различных вещей. Чаще всего ручную кладь оставляли в декабре – более 120 раз", – отметили в ЦППК.

Больше всего забытых вещей нашли на Курском, Рижском и Савеловском направлениях. Выяснилось, что чаще всего граждане оставляют:

сумки;

шапки;

наушники;

телефоны;

ключи.

Однако в декабре среди обычных потерянных вещей оказался плюшевый мишка, а также карнавальный костюм. В январе необычными находками стали лыжи, кейс с инструментами для ремонта, а также коробки с продуктами. Балалайка, коньки и спортивная форма были обнаружены сотрудниками транспорта в феврале.

При нахождении в поезде бесхозного предмета необходимо провести немедленную эвакуацию пассажиров. Затем на место вызывают правоохранителей.

Если пассажир понял, что оставил свою вещь в транспорте, он может обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции, напомнили в ЦППК.

Если личная вещь была утеряна после поездки на МЦД, пассажиру нужно позвонить по номеру 3210. Специалисты подскажут правильный порядок действий, который поможет владельцу вернуть забытый предмет.

Все вещи, оставленные в транспорте, хранятся до полугода.

Ранее пресс-служба столичных аэропортов рассказала, что самыми необычными забытыми вещами стали подарки президенту одного из государств СНГ, интимные игрушки и пустые чемоданы.

Выяснилось, что в аэропорту Домодедово за 2022 год пассажиры забыли более 90 тысяч личных вещей. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляли наушники, ключи, телефоны и другие предметы.

В Шереметьево в числе более 27 тысяч забытых вещей встречались обруч для гимнастики, клетки для животных, пустые чемоданы, флейта и другое.



Пакеты и сумки чаще всего забывают пассажиры МЦД

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