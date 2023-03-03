16:57Транспорт
Балалайку, плюшевого медведя и карнавальный костюм забыли пассажиры в поездах ЦППК зимой
Фото: телеграм-канал "ЦППК"
Балалайку, плюшевого медведя и карнавальный костюм оставили пассажиры в поездах ЦППК минувшей зимой. О необычных находках железнодорожная компания рассказала в своем телеграм-канале.
"С декабря по февраль в поездах компании пассажиры забыли более 260 различных вещей. Чаще всего ручную кладь оставляли в декабре – более 120 раз", – отметили в ЦППК.
Больше всего забытых вещей нашли на Курском, Рижском и Савеловском направлениях. Выяснилось, что чаще всего граждане оставляют:
- сумки;
- шапки;
- наушники;
- телефоны;
- ключи.
Однако в декабре среди обычных потерянных вещей оказался плюшевый мишка, а также карнавальный костюм. В январе необычными находками стали лыжи, кейс с инструментами для ремонта, а также коробки с продуктами. Балалайка, коньки и спортивная форма были обнаружены сотрудниками транспорта в феврале.
При нахождении в поезде бесхозного предмета необходимо провести немедленную эвакуацию пассажиров. Затем на место вызывают правоохранителей.
Если пассажир понял, что оставил свою вещь в транспорте, он может обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции, напомнили в ЦППК.
Если личная вещь была утеряна после поездки на МЦД, пассажиру нужно позвонить по номеру 3210. Специалисты подскажут правильный порядок действий, который поможет владельцу вернуть забытый предмет.
Все вещи, оставленные в транспорте, хранятся до полугода.
Ранее пресс-служба столичных аэропортов рассказала, что самыми необычными забытыми вещами стали подарки президенту одного из государств СНГ, интимные игрушки и пустые чемоданы.
Выяснилось, что в аэропорту Домодедово за 2022 год пассажиры забыли более 90 тысяч личных вещей. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляли наушники, ключи, телефоны и другие предметы.
В Шереметьево в числе более 27 тысяч забытых вещей встречались обруч для гимнастики, клетки для животных, пустые чемоданы, флейта и другое.
Пакеты и сумки чаще всего забывают пассажиры МЦД
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