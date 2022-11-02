Почти 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах фиксируется задержка и отмена 28 полетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано три рейса и два отменено. В Шереметьево задержали два рейса, 11 полетов не состоятся.

В Домодедово восемь полетов не будут совершены, еще два рейса задержаны.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября автобусы "Аэроэкспресс", следующие от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, будут курсировать чаще.

Также, отмечалось, что будет продлен график работы маршрута: первый автобус будет отходить от Шереметьево в 06:28, а последний – в 00:43. От станции "Ховрино" автобусы будут курсировать до 00:05, а первый автобус отправится в рейс в 05:50.



Расписание автобусов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево изменится с 1 ноября

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