Изменение расписания поездов Ленинградского направления ОЖД продлят на 3–4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Изменение расписания поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) продлят на 3–4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Интервалы движения поездов увеличены до 40 минут, в пиковые часы интервалы движения сохранены", – отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что часть поездов будет курсировать от и до Сходни. Также часть поездов отменят, и у нескольких изменят расписание.

Изменения будут внесены в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в Зеленограде в рамках подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Кроме того, это нужно для обновления путевой инфраструктуры в дальнем пригороде.

В Дептрансе добавили, что с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика. Пассажирам порекомендовали планировать поездки заранее.

Ранее сообщалось, что расписание электричек изменится на Киевском направлении МЖД с 6 мая по 14 августа из-за подготовки инфраструктуры будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). 6–7, 13–14 и 14–15 мая на станции Лесной Городок МЦД-4 пройдут работы по переходу на цифровую систему управления.

Также с 8 мая изменится расписание поездов из-за строительства парка отстоя и экипировки поездов на станции Солнечная.



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