Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах в ночь на субботу отменено и задержано более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Шереметьево задержали четыре рейса и отменили пять. В Домодедово отменили пять рейсов.

Во Внуково отменили четыре рейса и задержали пять.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" с 8 апреля временно переведет всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково из Шереметьево.

Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы "Победы" из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могут либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.

Те, кто ранее приобрел билеты на другие направления лоукостера, смогут воспользоваться собственными рейсами "Аэрофлота". Подробности будут сообщены пассажирам после процедуры переоформления.