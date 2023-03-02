На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили движение поездов

Фото: Москва 24

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что движение на линии уже осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии метро не было движения поездов от "Беговой" до "Спартака" из-за человека на путях.

Позже появилась информация о том, что на Калужско-Рижской линии метро также остановили движение поездов на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад".

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