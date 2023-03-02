07:45Транспорт
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили движение поездов
Фото: Москва 24
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Уточняется, что движение на линии уже осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии метро не было движения поездов от "Беговой" до "Спартака" из-за человека на путях.
Позже появилась информация о том, что на Калужско-Рижской линии метро также остановили движение поездов на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад".
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