Эксперты спрогнозировали рост цен на машины в РФ после повышения утильсбора

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Цены на автомобили в РФ могут вырасти по меньшей мере на 10% после повышения утилизационного сбора с августа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

Рост цен на вторичном рынке в пределах 10% прогнозирует, в частности, вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов. При этом параллельно вырастут цены и на российские автомобили, поскольку спрос частично переориентируется в их пользу. В целом же Жигалов видит в ситуации и положительный момент: уменьшится число "серых" сделок с машинами.

Между тем в "Авито Авто" заметили, что перед повышением утильсбора на рынке РФ возник ажиотаж на подержанные автомобили. В первом полугодии спрос подскочил на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены уже выросли в среднем в полтора раза.

О повышении с 1 августа утилизационного сбора на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили сообщал Минпромторг. Так, на легковые машины сбор увеличится в 1,7–3,7 раза, а, например, на электробусы – в 8,7 раза. При этом гражданам, которые ввозят машины для личного пользования, ничего платить не придется.



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