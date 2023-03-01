Станции "Калужская" и "Воронцовская" столичного метро работают в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Станции "Калужская" и "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена работают штатно после того, как кратковременно наблюдался повышенный пассажиропоток, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Диспетчеры ЕДЦ в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене", – говорится в сообщении.

По данным департамента, меры по регулированию потока были приняты специалистами метро оперативно. Кроме того, пассажиры были оповещены об изменениях в работе станций.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

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