Три рекорда по запуску тематических поездов установили в Москве в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В 2023 году в Москве поставили сразу три рекорда по запуску тематических поездов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажирам Московского транспорта нравятся тематические поезда. В прошедшем году мы запустили 122 поезда, это абсолютный рекорд. Посвящали их регионам России, крупным транспортным достижениям Москвы, просветительским проектам, а также праздникам", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Порядка 92 тематических поездов курсировали по Большой кольцевой линии (БКЛ). Также в метро запускали состав "Дальневосточный экспресс", поезда, посвященные 125-летию МХТ имени А. П. Чехова, МЧС РФ, "Почте России" и другим организациям.

В конце декабря 2023 года на линию вышли новогодние составы. В частности, c 31 декабря по 8 января новогодний поезд "Еж" можно встретить на Таганско-Краснопресненской линии метро. Он курсирует по расписанию.



На линиях столичного метро появились еще 11 новогодних поездов