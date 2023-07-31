Стало известно, каким будет iPhone 15

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В линейке Apple iPhone 15 экран сделают шире, корпус на модели Pro будет титановым, а разъем Lightning на стандартной модели и Plus поменяют на порт USB-С. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

"В этой модели впервые экран был расширен до края сверху и снизу. Но при этом в верхней части остался вырез для размещения Face ID, динамика, фронтальной камеры и других датчиков", – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что в стандартных моделях будет представлен вырез для фронтальной камеры Dynamic Island, а дисплеи Pro и Pro Max сделают по новой технологии. Она сможет уменьшить размер рамки вокруг дисплея до 1,5 миллиметра.

Также в смартфонах улучшат камеру. Модели Pro выполнят в новом дизайне с блестящими краями из титана. Кроме того, компания планирует ввести сенсорные кнопки с тактильной обратной связью.

Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Apple планирует повысить цену на смартфоны iPhone 15 Pro. По данным прессы, стоимость базовых iPhone 15 и 15 Plus не изменится, она составит 799 и 899 долларов соответственно. Однако ориентировочная цена флагманских моделей пока неизвестна.

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