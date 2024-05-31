Фото: google.com

Google поиск частично перестал выдавать новостную информацию. С ошибками работы поисковика столкнулись пользователи в РФ и за рубежом.

Новости перестали отображаться в соответствующем разделе поисковика. При этом в общем поиске некоторые подборки видны, а некоторые отсутствуют.

До этого сообщалось о планах Google внедрить в результаты поиска ответы, которые будет предоставлять искусственный интеллект (ИИ). По информации инсайдеров, это должно произойти до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram смогут проверять новости на фейки. В исходном коде бета-версии мессенджера Telegram для Android нашли функцию под названием Fact Check. В рамках новой функции мессенджер будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации.

