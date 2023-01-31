Сервис OnlyFans восстановил работу сайта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт сервиса OnlyFans вновь стал доступен для российских пользователей. Ранее сообщалось, что его не получалось открыть без VPN-сервисов.

При попытке зайти на сайт появлялось сообщение об ошибке 403 Forbidden.

Весной прошлого года OnlyFans приостановил действие аккаунтов граждан РФ.

Ранее российская телеведущая Тина Канделаки прокомментировала финансовую отчетность платформы OnlyFans. По ее мнению, увеличившаяся популярность порнографии в мире связана с тем, что такой контент позволяет зрителям расслабиться и перестать нервничать.

Также она заявила, что OnlyFans обогнал PornHub по популярности.

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