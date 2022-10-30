В Генпрокуратуре РФ заявили, что не направляли в РКН требование о блокировке домена t.me

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Генпрокуратура России не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке домена t.me. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства, передает РИА Новости.

Вечером 29 октября на ресурсе Роскомнадзора для проверки доступа к сайтам и их страницам в интернете появилась информация, что РКН по требованию Генпрокуратуры РФ запретил домен t.me, принадлежащий мессенджеру Telegram.

В Роскомнадзоре эту информацию опровергли, подчеркнув, что блокировка Telegram на территории России в настоящее время исключена.

После этого домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, однако, по данным СМИ, пока еще остается недоступен.



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