В WhatsApp появится новая функция

Фото: depositphotos/rafapress

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит отправлять реакции в группах с объявлениями. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет о группах, в которых сообщения отправляются лишь администратором чата. Отмечается, что при отправке реакции на какую-либо запись номер телефона пользователя будет скрываться.

Пока указанная функция находится на стадии разработки, поэтому недоступна для широкого круга пользователей.

Ранее сообщалось, что iPhone 15 получат обновленный дизайн. В частности, экран смартфона будет плоским, но с закругленными краями, плавно переходящими в боковую рамку. По концепции он будет напоминать облик часов Apple Watch. Размеры дисплеев останутся теми же, что и в актуальной линейке iPhone 14.



Владельцам смартфонов рекомендовали обновить версию WhatsApp

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!