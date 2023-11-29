Более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью системы видеоаналитики "Сфера"

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В столичном городском транспорте благодаря системе видеоаналитики "Сфера" с 2020 года нашлись 1 267 человек, пропавших без вести. Среди них – 267 детей. Об этом сообщил Дептранс в телеграм-канале со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, если человек есть в базе розыска, камеры опознают его и за 3–5 секунд оповестят полицию. Чаще всего теряются дети и пожилые люди.

"Технология основана на преобразовании лиц в уникальные биометрические ключи, поэтому другие пассажиры остаются на 100% анонимными. Доступ к данным есть только у правоохранительных органов", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее стало известно, что Центр биометрических технологий изучает возможность использования для идентификации пользователей рисунок вен ладоней и сетчатки глаза.

Кроме того, ЦБТ изучает возможность идентификации человека по походке. Эксперты исследуют, насколько походка может идентифицировать человека.

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