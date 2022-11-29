Эксперт перечислил мошеннические вакансии в телеграм-каналах

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Россиянам рассказали, как вычислить мошеннические вакансии среди тех, что предлагают в телеграм-каналах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев заявил, что мошенники часто стараются обратить внимание пользователей на вакансию тестировщика игр. В объявлениях пишут, что соискатель должен пройти несколько игровых карт, а затем составить отчет.

Для такой вакансии не предъявляют никаких требований, отметил эксперт, однако потенциальным сотрудникам обещают высокий заработок, свободный график и возможность работать за рубежом.

Чтобы соискатель поверил в надежность, мошенники подкрепляют ссылку на телеграм-канал проекта. Однако внимательный пользователь может заметить, что в них нет возможности оставить комментарий и отсутствуют контакты администратора.

"Подвох в том, что это партнерская программа по привлечению игроков. Вы потратите свое время, но зарплаты не увидите. Или же деньги зачислятся на баланс в личном кабинете, а по факту вывести их будет невозможно", – объяснил Сысоев.

С осторожность специалист призвал относиться и к вакансии наборщика текстов. Он предупредил, что соискателям могут предложить платное обучение или внести страховой взнос за присланные тексты. Мошенники убеждают, что эти расходы возместят, когда придет первая зарплата. Однако после перевода денег, лжеработодатели уже не выходят на связь.

Не стоит также доверять объявлениям, в которых пишут "работа для всех". Сысоев отметил, что у таких вакансий нет никакой информации об обязанностях, однако перечислены множество бонусов, которые ждут работника.

"Злоумышленники могут попросить прислать скан паспорта, якобы для составления договора, а потом отправляют соискателя в черный список или удаляют свой аккаунт", – рассказал эксперт.

Специалист рекомендовал не обращаться и по объявлениям, которые пытаются привлечь людей к сетевому маркетингу. Соискателей заставляют сначала тратить свои средства на покупку каталогов, корпоративной одежды и продукции компании, предупредил эксперт.

"Сразу стоит отказаться от предложения и в том случае, если вас просят что-то купить или пройти платное обучение. Помните, вы ищете работу, чтобы получить деньги, а не чтобы их кому-то подарить", – резюмировал он.

Ранее были названы самые привлекательные профессии для подработки среди россиян. В частности, это администратор, редактор и корректор, сборщик заказов в магазинах, водитель, курьер и IT-специалист. Кроме того, граждане рассматривают возможность подработки в соцсетях, а также путем частного преподавания.

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