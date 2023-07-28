В совете Российской гильдии риэлторов отметили удобство сервиса "Прозрачная сделка"

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Сервис отчетов о недвижимости "Прозрачная сделка" позволит оперативно подтверждать данные о праве собственности, количестве владельцев, а также наличии или отсутствии обременений. Об этом заявил член Национального совета Российской гильдии риэлторов Андрей Банников, комментируя запуск нового сервиса на mos.ru.

Банников пояснил, что при покупке недвижимости у участников сделки всегда возникают опасения, что предоставленные документы могут оказаться поддельными. Новый сервис призван обезопасить потенциальных покупателей.

"В систему уже загружены проверенные сведения из городских информационных баз, которыми собственник недвижимости может поделиться с покупателем или арендатором, чтобы подтвердить подлинность информации в объявлении и документах", – пояснил эксперт.

Как сообщалось ранее, воспользоваться сервисом "Прозрачная сделка" смогут как горожане, самостоятельно приобретающие жилье, так и обратившиеся к услугам риелторов. Чтобы воспользоваться сервисом, собственнику необходимо иметь заполненный профиль на mos.ru с подтвержденной информацией о том, что он является хозяином определенного объекта. Там же доступна функция краткого или полного отчета.



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