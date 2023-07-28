В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

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"МегаФон" оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Это позволит с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Как пояснили в компании, на первом этапе онлайн-мониторинг реализован на 100 объектах Геленджика, в их числе – гостиницы, частные и многоэтажные дома. Установленные там специальные модули замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга.

"Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматизация расчетов позволила на 10% увеличить выручку "Концессии водоснабжения – Геленджик", которая отвечает за коммунальную инфраструктуру города.

"Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса", – отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений "МегаФона" Александр Осипов.

Ранее "МегаФон" установил буи с цифровыми носителями в Камском бассейне для обеспечения безопасного прохождения пассажирских и грузовых судов. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.