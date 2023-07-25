"МегаФон" улучшил связь в "Фуд Сити" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"МегаФон" повысил качество связи в одном из крупнейших в России оптово-розничных продовольственных центров – столичном "Фуд Сити". Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"За счет запуска новых станций и совместного использования LTE 1800 и LTE 2600 емкость сети агрокластера была увеличена на 40%, а максимальная скорость выросла на треть. В настоящее время как на открытой территории, так и внутри здания "Фуд Сити" работникам и посетителям торгового центра доступен бесперебойный мобильный интернет, а также звонки по технологии VoLTE, которая повышает качество голосовой связи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что абонентам не нужно подключать опцию VoLTE дополнительно, а только активировать ее в настройках смартфона.

По данным "МегаФона", "Фуд Сити" входит в топ-20 локаций Москвы по объему переданных данных за сутки. Для улучшения покрытия сети специалисты оператора установили возле торговых рядов и внутри гостиничного комплекса "Фуд Сити" две новые базовые станции.

Ранее "МегаФон" модернизировал сеть на территории горнолыжного комплекса "Степаново" в Дмитровском городском округе Московской области к предстоящему высокому зимнему сезону.